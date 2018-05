Em Brasília, motoristas de aplicativos e motoboys bloqueiam saída da BR Distribuidora

Pelo menos nove caminhões foram impedidos de deixar o local

A greve dos caminhoneiros ganhou adesão de motoristas de aplicativos e motoboys em Brasília. Na tarde desta quinta-feira (24), os grupos impediram a saída de caminhões da sede da BR Distribuidora, no Setor de Industrial (SIA), em Brasília.



Ao todo, nove caminhões foram impedidos de sair. A cavalaria da Polícia Militar está no local, mas não conseguiu reprimir os protestos. O grupo também passou a queimar pneus e madeira na via de acesso ao local.



Mais cedo, caminhoneiros bloquearam o acesso ao Aeroporto de Brasília, em protesto. Pelo menos 60% dos postos de combustível do Distrito Federal já estão fechados por falta de combustível. Nos supermercados, a venda de alimentos começou a ser limitada.