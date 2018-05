Em Brasília, o litro da gasolina chega a custar R$9,99

Vídeo que circulou nas redes sociais é confirmado por moradores

Na noite desta quarta-feira (23) o litro da gasolina em Brasília chegou a ser vendido por R$9,99. O caso começou a ser compartilhado pelas redes sociais e foi confirmado por moradores da região administrativa Águas Claras. De acordo com os relatos, o posto em questão fica próximo à Área Especial da quadra 301 Sul.



Em diversos estados do país o preço da gasolina começou a aumentar devido ao desabastecimento causado pela greve de caminhoneiros. A categoria iniciou a paralisação na segunda-feira (21) contra o consecutivos aumentos no preço do diesel. Eles pedem isenção, alegando que a alta inviabiliza o custo do negócio.



Por parte dos consumidores, houve grande procura para o abastecimento com o receio do combustível faltar ao longo da semana. Foram registradas filas em diversos postos, mesmo com o preço superior a R$5 em alguns locais.



A mobilização que já causa impacto econômico mobilizou o Poder Executivo e Legislativo em negociações para uma solução para a crise. Por volta das 19h40 desta quarta-feira, o presidente da Petrobras, Pedro Parente, anunciou que irá cortar o preço do diesel nas refinarias em 10% por 15 dias, o que representa uma média de R$ 0,23 o litro. Já para os consumidores, a redução para o diesel deve chegar a R$ 0,25.



Após o anúncio, a Associação Brasileira dos Caminhoneiros (Abcam) afirmou que, à princípio, a mobilização deve continuar ainda nesta quinta-feira (24). De acordo com a entidade, as lideranças ainda devem deliberar sobre a decisão da Petrobras.



Aeroportos

A paralisação também afeta o serviço de voos comerciais. De acordo com informações da Infraero, os aeroportos de Recife, Palmas, Congonhas (SP), Aracajú e Maceió só teria combustível para esta quarta-feira. O Aeroporto de Brasília suspendeu os pousos de aeronaves com problema de abastecimento.