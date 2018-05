Em apenas um dia, PRF autua mais de 500 motoristas por excesso de velocidade no DF

Os carros foram flagrados transitando na via a 135 km/h, 140 km/h e até 179 km/h

Em operação realizada neste sábado (5), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) autuou 550 motoristas por excesso de velocidade na BR-060, próximo a região de Samambaia. Segundo o órgão, vários carros foram flagrados transitando na via a 135 km/h, 140 km/h e até 179 km/h. O limite de velocidade no local é de 80km/h.



A fiscalização, considerada de rotina, é para tentar reduzir infrações como o excesso de velocidade que, de acordo com a PRF, têm "alto potencial" de causar acidentes graves. "O brasiliense continua agindo de forma imprudente ao dirigir na rodovia federal", afirmou em nota a PRF.



O número é inferior ao registrado no feriado do Dia do Trabalho, em 1º de maio, quando 1,8 mil motoristas acabaram autuados, mas ainda é considerado alto pela PRF. Segundo a corporação, neste ano já foram registrados, nas rodovias federais que cruzam o DF e Entorno, 108 acidentes graves. Deste total, houve 694 pessoas feridas e 51 mortos. Em 2017, a PRF registrou no total 449 acidentes graves, com 2.417 feridos e 173 mortos.