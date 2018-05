Em abril, PE registrou 356 homicídios

Segundo a Secretaria de Defesa Social, houve redução de 30% em relação ao mesmo mês no ano passado, quando ocorreram 514 casos

Em abril de 2018, Pernambuco registrou 356 homicídios, segundo dados da Secretaria de Defesa Social (SDS), divulgados nesta terça-feira (15). O índice é 30,74% menor que o registrado no mesmo mês no ano passado, quando houve 514 Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLIs) no Estado.



De janeiro a abril deste ano, Pernambuco registrou 1.590 mortes violentas - uma diminuição de 21,98% em comparação aos 2.038 homicídios registrados no período no ano passado.



A maior parte dos homicídios praticados em abril de 2018 tem relação com o tráfico de entorpecentes, acertos de contas e outras atividades criminais. Segundo a SDS, das 356 vítimas, 73,31% foram assassinadas devido a essas motivações. Os conflitos na comunidade responderam por 49 mortes ou 13,76% dos CVLIs; 2,53% (9 casos) foram conflitos na comunidade, afetivos ou familiares (exceto feminicídio); 3,65% (13) resultaram de latrocínio e 0,28% (1) teve feminicídio como definição. Um levantamento preliminar do histórico das 356 vítimas mostra que 137 delas, parcela correspondente a 38,48%, já haviam sido submetidas ao sistema de justiça criminal.





O único feminicídio registrado em abril foi o que vitimou uma jovem de 20 anos, morta em 9 de abril, em Olinda. O marido e pai dos dois filhos da vítima foi preso pela Polícia Civil de Pernambuco no dia 9 de maio, por força de mandado de prisão, e encaminhado ao Cotel, em Abreu e Lima.