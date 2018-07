Em 2018, número de mulheres presas já é o dobro se comparado ao de homens

De acordo com a Polícia Federal (PF) de Pernambuco, até agora foram feitas nove prisões, sendo seis mulheres e três homens

De acordo com a Polícia Federal (PF) de Pernambuco, o número de mulheres presas neste ano no Aeroporto Internacional do Recife, na zona sul da cidade, transportando drogas, já é o dobro se comparado a prisão de homens. Até agora foram feitas nove prisões, sendo seis mulheres e três homens, segundo dados divulgados pela corporação nesta quarta-feira (18).



Ao todo, as prisões realizadas em 2018 pela Polícia Federal resultaram na apreensão de 27 kg de cocaína e 86,5 kg de haxixe. Em 2017, a PF realizou 22 prisões (doze homens e dez mulheres), além da apreensão de 45,9 kg de cocaína, 43 kg de skunk, 22,8 kg de haxixe, 10,4 kg de metanfetamina e 30 kg de maconha.



O último caso foi de uma promotora de eventos, de 29 anos, residente em Balneário Camboriú, Santa Catarina. A mulher, que estava transportando cinco quilos de cocaína, embarcaria para Lisboa, em Portugal, utilizando fundos falsos em duas malas para esconder a droga. A suspeita foi presa na sexta-feira (13), mas o caso só foi divulgado nesta quarta (18).



A prisão em flagrante aconteceu durante fiscalização de rotina destinada a reprimir o tráfico internacional e doméstico de entorpecentes no Aeroporto Internacional do Recife. Os policiais selecionaram alguns passageiros suspeitos e submeteu-lhes a uma entrevista preliminar. Na ocasião, eles identificaram que a mulher não sabia informar o valor da passagem aérea.



Segundo a PF, ela também não justificou o fato de ter escolhido viajar para Portugal saindo do Recife, apesar de morar em Santa Catarina. Diante da entrevista confusa e das suspeitas dos policiais, as duas bagagens que ela transportava foram submetidas ao aparelho de Raio X, momento em que foram identificadas, em um fundo falso, dois pacotes de cocaína.



Além dos entorpecentes, com a mulher também foram apreendidos cartões de embarque, dois celulares e mil euros, equivalente a cerca de R$ 4.500. A mulher foi presa em flagrante por tráfico internacional de drogas. Ela está na Colônia Penal Feminina, na Zona Oeste da capital. Segundo a PF, a pena para esse tipo de crime varia de cinco a 20 anos de prisão.