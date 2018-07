Em 100 dias, app registra, em média, quatro disparos de arma de fogo por dia

Implantado em Pernambuco desde 1º de abril deste ano, o aplicativo Fogo Cruzado, que contabiliza disparos de arma de fogo e tiroteios, completou 100 dias de operação na Região Metropolitana do Recife (RMR) no dia 9 de julho. Neste período, foram registrados 411 ocorrências deste tipo na região, ou seja, uma média diária de quatro casos. Ao todo, foram contabilizadas 319 vítimas fatais e 150 feridas.





Do total de ocorrências, 29 foram de duplos e triplos homicídios, num total de 62 vítimas fatais e 14 feridos. A maioria foi registrada no Recife (8), Jaboatão dos Guararapes (3) e Cabo de Santo Agostinho (3) e Olinda (3). O aplicativo constata ainda que 91% dos feridos e 97% dos mortos por disparos de arma de fogo/tiroteios registrados na RMR são homens. Por outro lado, 8% dos feridos e 3% dos mortos eram mulheres.



Em 100 dias de atuação, o Fogo Cruzado registrou um aumento de 22% nas notificações de disparos de arma de fogo/tiroteios entre abril e maio e uma redução de 4% entre maio e junho. Maio foi o mês com maior número de notificações (133) e mortos (100).



Coleta de dados

Assim como já ocorre no Rio de Janeiro, o trabalho vem sendo realizado em conjunto com pesquisadores e redes locais que monitoram a violência para garantir a legitimidade e a consistência dos dados. Em Pernambuco, o Fogo Cruzado vem sendo operado por pesquisadores do Núcleo de Estudos e Pesquisas em Políticas de Segurança Pública (NEPS) da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE).



"O Fogo Cruzado é um exemplo de como sociedade civil e academia podem cooperar produzindo inovação que permita a ampliação da cidadania. Em tempos de baixa transparência da informação criminal em Pernambuco e no Brasil, o aplicativo disponibiliza informação de qualidade e aberta, que pode auxiliar no monitoramento e controle das políticas públicas de segurança no Estado" destaca o coordenador do NEPS-UFPE e gestor do Fogo Cruzado em Pernambuco, José Luiz Ratton.



Além de receber notificações de usuários diretamente via aplicativo, a equipe de gestão de dados do Fogo Cruzado recebe informações via WhatsApp, mensagens diretas via Twitter e Facebook. A equipe também adiciona às bases de dados as informações recolhidas via imprensa e canais das autoridades policiais. Para mais informações, basta acessar o site fogocruzado.org.br. O Destak entrou em contato com Secretaria de Defesa Social (SDS), mas não obteve retorno.

Durante os primeiros 100 dias de operação na RMR, a capital pernambucana lidera todos os indicadores captados pelo Fogo Cruzado com 151 registros de disparos de arma de fogo/tiroteios, seguido de Jaboatão dos Guararapes (56), Olinda (37), Cabo de Santo Agostinho (36) e Igarassu (33). Em 70% das notificações houve vítimas fatais.Os bairros da RMR com maior número de disparos de arma de fogo/tiroteios foram Ibura (19), Cohab (13), ambos na capital, Centro de Igarassu (10), além de Iputinga, no Recife, Peixinhos, em Olinda, e Piedade, em Jaboatão dos Guararapes (com 8 cada). Outro dado curioso é que nos primeiros 100 dias, 37 notificações ocorreram dentro das residências das vítimas, contabilizando 30 mortos e 14 feridos.