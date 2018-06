Em 10 anos de Lei Seca, mortes no trânsito caíram 45%

Número de agentes nas ruas aumentou; em 2007, o órgão tinha 200 agentes atuando na capital, agora são 430

A Lei Seca, que instituiu regras mais severas para quem dirige alcoolizado ou sob efeito de outra substância psicoativa, completa dez anos este mês. Como resultado, as mortes no trânsito caíram 45,2% no Distrito Federal.



Números do DF referentes aos dez anos da Lei Seca apontam que em 2007, ano anterior à legislação, foram 467 vítimas fatais. No ano passado, o balanço indica 256 mortos. O número, de acordo com o Departamento de Trânsito (Detran-DF), pode mudar até a publicação do anuário estatístico de 2017.



A quantidade de pessoas feridas em acidentes de trânsito também foi menor no período. Passou de 13.761 para 9.052. Houve queda ainda nos acidentes, tanto com mortos (de 422 para 243) quanto com feridos (de 10.056 para 7.731).



Já o número de agentes nas ruas aumentou. Em 2007, o órgão tinha 200 agentes atuando nas vias de Brasília. Agora, são 430. As prisões também subiram, de 936 em 2008 para 1.461 no ano seguinte. Em 2017, 1.743 motoristas foram presos aos serem flagrados dirigindo embriagados.



As autuações e multas pela mesma razão somaram 1.008 em 2007, enquanto no ano passado resultaram em 24.890. Estes números são referentes às fiscalizações do Detran-DF, da Polícia Militar e do Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER-DF).



Punições

De acordo com a atual legislação brasileira, nenhum porcentual de embriaguez é permitido aos motoristas. As punições incluem multa e suspensão do direito de dirigir por 12 meses. O recolhimento do documento de habilitação e a retenção do veículo ocorrem como medida administrativa.



As mesmas regras valem para quem se negar a soprar o bafômetro ou fazer exame clínico, teste e perícia que comprovem a influência de álcool ou outra substância psicoativa. As multas são dobradas em caso de reincidência.



Quando o índice de alcoolemia é igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar, o condutor responde por crime, conforme previsto no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro.



Nesses casos, a pena é de "detenção, de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor".



Além disso, com a alteração do código pela Lei Federal nº 13.546, de 2017, a pena para homicídio culposo (sem intenção) no trânsito é reclusão, de cinco a oito anos. Em situações em que houver lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, a pena privativa de liberdade ao motorista embriagado é de reclusão de dois a cinco anos.