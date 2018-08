Eleitores jovens têm baixa de 28% no Distrito Federal

No último pleito, a capital federal tinha pouco mais de 30,5 mil eleitores deste grupo, agora são 21,779 mil

O número de eleitores com idades entre 16 e 17 anos que emitiram o título de eleitor no Distrito Federal caiu 28,8% em comparação com as últimas eleições de 2014, de acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE).



No último pleito, a capital federal tinha pouco mais de 30,5 mil eleitores deste grupo, agora são 21,779 mil. Mesmo dizendo gostar de política, o estudante Kaíque Brito, de 17 anos, afirma que preferiu não emitir o título pois ainda se considera "imaturo" para tomar uma decisão tão importante.



"Eu até leio bastante sobre o tema e busco me inteirar sobre as eleições, mas vi que o cenário político está tão confuso que eu achei que eu não iria saber escolher entre as opções que estão aí", conta.



Para essa faixa etária o voto é facultativo, mas de acordo com o sociólogo da UnB, Marcello Barra o descrédito dos atuais líderes do sistema político a crise política que se instaurou nos últimos anos resulta na falta de interesse, principalmente deste grupo que ainda está em formação.



"Não é que nossos jovens deixaram de acreditar na política, o que observamos é que o atual sistema está desacreditado, e esse público, que é o futuro do país, não consegue se identificar nos atuais nomes da política", comentou.



A baixa adesão dos jovens interessados em participar das eleições não será uma exclusividade do Distrito Federal. Segundo o TSE, o número de eleitores na faixa etária entre 16 e 17 anos caiu 14,53% neste ano, em comparação com 2014. No último pleito eram 1.638.751 e neste ano serão 1.400.617.