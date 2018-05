Retardatários formaram enormes filas no entorno do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco (TRE-PE), no centro do Recife, nesta terça-feira (8), penúltimos dia para regularizar o título de eleitor. Em Olinda, a situação não foi diferente. Inúmeras pessoas dormiram na fila do cartório na madrugada desta terça para garantir o atendimento.





Quem vai tirar o título pela primeira vez deve levar documento de identidade oficial com foto, ou certidão de casamento ou nascimento; comprovante de residência emitidido nos últimos três meses. Se for do sexo masculino e maior de 18 anos, deve-se levar certificado de quitação de serviço militar ou prestação de serviços alternativos.



O primeiro turno das eleições deste ano está marcado para 7 de outubro. O segundo, se houver, será no dia 28 do mesmo mês. A participação nas eleições é facultativa apenas para analfabetos, pessoas com idade entre 16 e 18 anos ou com mais de 70 anos. Para os demais brasileiros o voto é obrigatório.

Quem não regularizar sua situação até esta quarta-feira (9) não poderá votar em 2018. Os serviços obrigatórios que devem ser regularizados são os de emissão da primeira via do título, alteração de dados, regularização de título cancelado, transferência de domicílio eleitoral e regularização da biometria para quem perdeu os prazos deste ano ou de anos anteriores.Todos esses procedimentos devem ser feitos no cartório eleitoral ou posto de atendimento da cidade onde o cidadão mora, sendo necessária a transferência caso o título pertença a outro domicílio eleitoral. O atendimento pode ser feito através de senha obtida na hora que o eleitor chega ao cartório ou por agendamento pelo site do TRE-PE