Eleitor do DF poderá denunciar propaganda irregular através de aplicativo

06.08.2018 18:53

Denuncia poderá ser feita através de aplicativo e documentos serão encaminhados para promotorias eleitorais

Começou a funcionar nesta segunda-feira (6), dentro do aplicativo "Ouvidoria MPDFT", uma aba para denuncias irregulares de propagandas eleitorais. A plataforma foi desenvolvida pelo Ministério Público do DF já está disponível para smartphones.



Pelo app, é possível apontar propaganda eleitoral irregular e outras atividades ilícitas envolvendo os candidatos ou os partidos. O aplicativo é gratuito e compatível com dispositivos Android e iOS.



Pela plataforma, será possível encaminhar fotos e vídeos diretamente para a ouvidoria do órgão. Assim que a informação chega, o caso é encaminhado às promotorias que atuam nas eleições.



Depois que o MP apura a denúncia, o caso é enviado para julgamento no Tribunal Regional Eleitoral (TRE). O resultado pode ser advertência, multa ou até detenção dos envolvidos.