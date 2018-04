Eleição da melhor comida de boteco começa amanhã

Os pratos serão avaliados pelo público que frequenta os estabelecimentos e por um grupo de jurados, formado por gastrônomos, jornalistas e botequeiros.



Além dos petiscos, também receberão notas a simpatia, a qualidade do atendimento, a higiene do local e a temperatura das bebidas servidas.



História

O Comida di Buteco nasceu em 2000, com o objetivo de resgatar os autênticos botecos e valorizar a cozinha tradicional brasileira.



Em sua 19ª edição, é disputado em 21 cidades e em todas as regiões do país, reunindo quase 600 participantes. Os campeões de cada cidade são avaliados por um júri especial em junho, quando finalmente é eleito o melhor boteco do país.



O município mais novo a integrar o circuito é Florianópolis, que começou a participar neste ano.

Em 2017, segundo a organização do evento, o concurso contou com a participação de mais de cinco milhões de pessoas, visitando os botecos participantes, reunindo 520 mil votos.



Regras

- Os votos definem um ranking dos participantes para o próximo ano, bem como, do total de inscritos, os 20% menos votados perdem o direito de participar da competição.

- Os botecos que compõem esta faixa de 20% do concurso são selecionados com um ano de antecedência pela equipe organizadora.

- O público pode, durante o mês do concurso, visitar quantos botecos quiser, comer, votar e ajudar a eleger os melhores do Brasil.

- Cada estabelecimento cria um petisco para participar.

- Público e juri votam dando notas de um a dez, em quatro requisitos: petiscos, higiene, atendimento e temperatura da bebida. O peso do júri e do público é de 50% cada. Os votos físicos são recolhidos e apurados pelo instituto Vox Populi.



Confira os botecos participantes em www.comidadibuteco.com.br/campinas

