Eike Batista é condenado a 30 anos de prisão

O juiz Federal Sérgio Bretas condenou o empresário Eike Batista a 30 anos de prisão. O ex-governador Sérgio Cabral e sua esposa Adriana Ancelmo também foram condenados a 22 anos e 4 anos, respectivamente.

A ação penal de autoria do Ministério Público Federal também julgou Flávio Godinho, Luiz Arthur Andrade Correia, Wilson Carvalho, Carlos Carvalho, Renato Hasson e Marcelo Hasson.

A investigação, chamada de Operação Eficiência, é um desdobramento da Operação Calicute, que acabou com a organização criminosa do ex-governador do Rio de Janeiro.