Égua foge do Jockey Club e é atropelada três vezes na Lagoa

Animal, de raça puro-sangue inglês de corrida, já foi resgatado e está em estado estável, acompanhado por veterinários

Uma égua de raça puro-sangue inglês de corrida fugiu do Jockey Club Brasileiro, na tarde desta quarta (11), e acabou atropelada três vezes na região do entorno da Lagoa Rodrigo de Freitas, antes de ser resgatada e receber o atendimento dos veterinários responsáveis. Agora, o animal segue em estado estável, com acompanhamento médico, mas ainda não conseguiu levantar.



Nomeada de Mary Happy, o cavalo fugiu durante um passeio com seu tratador pelas instalações do Jockey. Em um primeiro momento, o animal foi atingido por um homem que dirigia uma motocicleta. Machucado e desacordado, o motorista foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado ao Hospital Souza Aguiar, no Centro.



Assustada, a égua ainda foi atropelada por um veículo na avenida Borges de Medeiros. Já perto do túnel Rebouças, por volta das 16h20, foi atingida pela terceira e última vez, quando caiu. Lá mesmo, o animal recebeu atendimento médico veterinário, provocando a interdição de uma faixa de acesso ao túnel, segundo o Centro de Operações. Às 17h50, com o auxílio de uma ambulância própria, foi transferida de volta ao Jockey Club.



"Ela está com algumas escoliações, sofreu um traumatismo craniano, mas não há nenhuma fratura aparente. Por enquanto ela está sedada, mas está relinchando, o que é um bom sinal", explicou o diretor veterinário da Federação Equestre do Estado do Rio, Alceu Cardoso, ao G1.