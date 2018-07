Eduardo Paes é confirmado como candidato pelo DEM

Democratas), em uma convenção realizada pelo partido na manhã deste domingo (29), em um hotel na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio. Ainda não foi anunciado um nome para ser candidato a vice-governador na mesma chapa de Paes, que esteve à frente da Prefeitura do Rio por dois mandatos, entre 2009 e 2017.

"Precisamos recuperar as finanças do Estado, rever benefícios e devolver a capacidade fiscal do Estado", disse o ex-prefeito, que ainda defendeu a intervenção federal na segurança pública do Rio, a qual considerou " mais que necessária" para "permitir que as pessoas possam ter o direito de ir e vir", segundo o portal G1.



Soluções para a questão da segurança, inclusive, deve ser uma das principais estratégias da candidatura de Paes. "O Estado passa por duas crises muito grandes. Uma é fiscal. Outra, profunda, é a segurança, que está sob intervenção. O governador vai ter que tratar dessa questão como sua principal missão. E acertando essas duas questões, você começa a retomar o caminho de desenvolvimento do Estado", avaliou o candidato.