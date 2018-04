Mulher morre e homem fica ferido em assalto a loja na Tijuca

Valdiza Mota Souza foi baleada e não resistiu; funcionário do estabelecimento, na rua Conde de Bonfim, está internado; criminosos que tentaram roubar o local conseguiram fugir

Uma mulher morreu e um homem ficou ferido, na tarde desta quarta (18), durante uma tentativa de assalto a uma loja que vende artigos de papelaria e de informática, localizada na rua Conde de Bonfim, na Tijuca, zona norte do Rio.



A vítima fatal, identificada como Valdiza Mota Souza, de 60 anos, foi baleada, não resistiu e morreu na hora. A outra vítima era Felipe Emerique, funcionário do estabelecimento, que foi atingido no tórax e encaminhado ao Hospital Federal do Andaraí.



Os seguranças da loja teriam reagido ao roubo, o que teria provocado o tiroteio, segundo informações da Polícia Militar. Agentes do 6º BPM (Tijuca) foram acionados e faziam buscas na região para tentar encontrar os criminosos, que conseguiram fugir.