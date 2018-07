Duas operações policiais ocorrem no Rio

Policiais da Coordenadoria de Polícia Pacificadora realizam uma operação na Comunidade dos Prazeres, em Santa Teresa. Segundo a Polícia Militar, a ação conta com o apoio de várias Unidades de Polícia Pacificadora (UPPs). Ainda não há informações sobre presos, mas a página OTT-RJ alertou sobre tiros em Laranjeiras, Cosme Velho e Santa Teresa às 5h30.

Policiais civis da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense também estão em ação na capital, na Baixada Fluminense e no interior do estado. A Operação Web cumpre mandados contra uma quadrilha que aplica o golpe do falso anúncio de venda de veículos pela internet. Ainda não há informações sobre presos.