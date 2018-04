Duas mulheres são baleadas na zona norte do Rio

10.04.2018 13:25

A Polícia Militar realizou uma operação na comunidade da Serrinha; moradores relataram tiroteio

Duas mulheres foram atingidas por balas perdidas na última segunda (9), na zona norte do Rio. Luciane Santos, de 45 anos, foi atingida na perna dentro de casa, em Oswaldo Cruz, enquanto Elisângela Bayerl, de 46, foi baleada a poucos metros da primeira, enquanto aguardava a chegada do trem na estação de Madureira.



Luciane foi socorrida pelos bombeiros e encaminhada oa Hospital Estadual Carlos Chagas. Já Elisângela seria levada a um hospital próximo, mas, de acordo com o Corpo de Bombeiros, preferiu ir a uma unidade de saúde por conta própria.



No mesmo dia, a Polícia Militar realizou uma operação de combate ao tráfico de drogas na região, na comunidade da Serrinha. Moradores relataram tiroteio no local.