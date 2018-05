Duas duplas tentam assaltar uma padaria ao mesmo tempo

Duas duplas de criminosos tentaram assaltar ao mesmo tempo uma padaria na zona oeste do Recife. De acordo com as investigações, apesar de não se conhecerem, ambas receberam informações privilegiadas de um ex-funcionário do estabelecimento para realizar o crime. A investida aconteceu em fevereiro deste ano, mas os mandados de prisão foram cumpridos na última sexta-feira (4) e o caso divulgado nesta terça (8) pela Polícia Civil.





Essa segunda dupla era formada por Thiago de Souza Accioly da Silva e José Geraldo Cordeiro da Silva, que estavam foragidos do presídio de Igarassu, na Região Metropolitana do Recife. Quando as duplas se encontraram, houve um confronto com troca de tiros. A polícia acredita que as duplas pensaram que os rivais eram policiais.



Três suspeitos conseguiram fugir, sendo detido apenas Renato, que se machucou na tentativa de escapar. Durante a fuga, o celular de um dos criminosos caiu no chão e foi encontrado pela polícia. Esse aparelho recebeu uma ligação telefônica, que foi atendida por agentes da Polícia. A chamada foi feita por Pedro Paulo, perguntando "se havia dado tudo certo". A polícia conseguiu então marcar um encontro com ele, que foi preso em um bar situado na BR-101.



Ambos foram presos em flagrante, mas na audiência de custódia, o ex-funcionário da padaria foi liberado. Quatro dias depois do assalto, Thiago foi detido em cumprimento de outro mandado de prisão e enviado ao presídio de Igarassu. Na última sexta-feira, a polícia realizou buscas para cumprir três mandados de prisão preventiva contra Pedro Paulo, Thiago e José Geraldo, o único que não foi localizado e segue com o mandado em aberto.

De acordo com o delegado responsável pelo inquérito, Carlos Couto, o ex-funcionário Pedro Paulo do Carmo Oliveira deu as informações sobre o funcionamento da padaria a um presidiário chamado Alexandre, que as repassou, ao mesmo tempo, para as duplas. Os primeiros a chegar ao local foram Renato da Silva dos Anjos e um homem não identificado. Eles estavam armados e renderam funcionários e clientes.Enquanto Renato dava cobertura, o comparsa roubou os pertences dos reféns e a quantia de R$ 12 mil que estava no caixa. A ação durou cerca de quatro minutos. Quando esses dois homens se preparavam para deixar o local, uma segunda dupla de criminosos chegou, com intenção de roubar o mesmo estabelecimento.