Drama reflete sobre questão de gênero

O espetáculo "Sínthia" se passa em 1968 e conta a história de Vicente, músico com um pai militar, que surge na ceia de Natal vestido como mulher. A peça aborda ditadura, identidade de gênero e como a vida pessoal é determinada pela convivência social. A montagem será apresentada na sexta-feira e no sábado (13 e 14) no teatro do Sesi Campinas Amoreiras.Sesi Campinas Amoreiras, às 20hIndicação etária: 16 anosEntrada franca3772-4100