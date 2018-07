'Dr. Bumbum' é preso na Barra

Médico foi preso em centro empresarial da Barra da Tijuca

Policiais do setor de inteligência do 31º Batalhão da Polícia Militar prenderam os médicos Denis Cesar Barros Furtado, conhecido como 'Dr. Bumbum', e Maria de Fátima Furtado, mãe de Denis. Ambos são acusados pela morte da bancária Lilian de Lima Jamberci, após um procedimento feito na cobertura do médico. Eles foram presos em um centro empresarial da Barra da Tijuca, após alerta do Disque Denúncia.



A Justiça do Rio decretou na última terça-feira (17) a prisão temporária dos dois. Segundo o Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro (Cremerj), Denis e sua mãe não podiam atuar profissionalmente no Rio de Janeiro.



O caso ocorreu na noite de sábado (14). Lilian veio de Cuiabá para um procedimento de preenchimento do glúteo a ser feito por Denis Furtado. Durante o procedimento, feito no apartamento do médico na Barra da Tijuca, a paciente passou mal, quando a levou para o Hospital Barra D'Or, no mesmo bairro, onde morreu, na madrugada de domingo (15).