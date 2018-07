‘Dr. Bumbum’ diz se considerar inocente

Denis e Maria de Fátima Furtado foram presos, ontem, na Barra

Informações ao Disque Denúncia ajudaram policiais militares a encontrar os médicos Denis Cesar Barros Furtado, conhecido como "Dr. Bumbum", e Maria de Fátima Furtado, sua mãe. Eles foram presos na tarde de ontem, em um centro empresarial, na Barra da Tijuca.



Os médicos chegaram à 16ª DP por volta das 16h15. Pouco antes das 18h, Denis concedeu entrevista coletiva e se defendeu.



"O procedimento foi correto, ele foi lícito (...) Tenho certeza de que a minha atuação como médico foi correta.Me considero inocente. Aconteceu uma intercorrência com a paciente. Ela se levantou da maca por volta das 19h e veio a óbito às 2h", disse.



No pronunciamento, o médico usou argumento semelhante em cinco vídeos públicados no Instagram, horas antes de ser preso. Neles, se diz injustiçado.



"É uma injustiça o que estão falando de mim na TV. É uma injustiça me acusarem de não ser médico. Tenho CRM antigo. É uma injustiça dizerem que o procedimento não é habilitado", alegou.



Denis teve o registro profissional cassado pelo Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal ontem de manhã. De acordo com o órgão, o médico é alvo de um processo ético-profissional desde 2016, por irregularidades que são mantidas em sigilo. Na segunda-feira, o Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro informou Denis e sua mãe não tinham autorização para atuar no estado.



Em nota, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP) informou que Denis Furtado não tem especialização na área, e que sua atuação era ilegal. A entidade ainda lamentou morte de Lilian, submetida a um profissional que além de "não ter formação em cirurgia plástica, realizou o procedimento em sua residência, o que é proibido."



Sem licença



Denis e Maria de Fátima estavam foragidos desde domingo (15). Eles são acusados de homicídio doloso duplamente qualificado e associação criminosa pela morte da morte da bancária Lilian Calixto, 46 anos. Ela morreu de complicações causadas por procedimento estético realizado na casa do médico. A namorada de Denis, Renata Cirne, também acusada, já foi presa.



O Disque Denúncia ofereceu R$ 1 mil por informações que levassem à prisão dos médicos.