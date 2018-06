São Joãozinho começa nesta quarta-feira (13), no Hospital da Restauração, e passa ainda por mais três unidades de saúde

Crianças, acompanhantes, enfermeiras e médicos dos quatro hospitais atendidos pelos Doutores da Alegria no Recife vão acompanhar a encenação do cordel "A peleja do noivo que tentou enganar a noiva na festa de São João ou vice e versa" no São Joãozinho dos Doutores da Alegria.



O arraial nas alas pediátricas começou nesta quarta-feira (13), no Hospital da Restauração (HR), no bairro do Derby. Nesta quinta (14), o forró será no Hospital Universitário Oswaldo Cruz/Procape, em Santo Amaro. Na semana seguinte, dia 18, o arrasta-pé chega ao Barão de Lucena, na Iputinga; e, para encerrar, dia 19 é a vez do Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (Imip), no bairro dos Coelhos. Os cortejos juninos começam sempre às 10h.



A história de cordel criada para o São João tem palhaço que se acha esperto tentando fugir do casamento. Será que Dr. Marmelo (Marcelo Oliveira) conseguirá engabelar o pai da noiva, Dr. Mircolino "Lampião" (Marcelino Dias)? Não no que depender da noiva, Dra. Baju (Juliana de Almeida).



"A peleja do noivo que tentou enganar a noiva na festa de São João ou vice e versa" estreou ano passado, mas já tem novidades. O trio de forró que embala a confusão é formado por santos: Dr. Lui (Luciano Pontes), Santo Antônio, assume o triângulo; Dr. Dud Grud (Eduardo Filho), São Pedro, a zabumba, e Dudu do Acordeon, convidado especial, será São "Foneiro".



Além desse trio de santos, o dono da festa não poderia faltar: Dr. Eu_zébio (Fábio Caio) encarna São João. O arraial tem ainda balão de São João, Dr. Ado (Arilson Lopes), e uma palhaça fuxiqueira, Fuxiquinha, Dra. Svenza (Luciana Pontual).



Apresentação para escolas

Nesta sexta-feira (15), 310 alunos de escolas públicas e projetos sociais também vão assistir ao espetáculo "A peleja do noivo que tentou enganar a noiva na festa de São João ou vice e versa". Em parceria com a Prefeitura do Recife, os Doutores da Alegria vão levar o São Joãozinho ao Teatro Barreto Júnior, no bairro do Pina, às 10h.