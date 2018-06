Dossiê denuncia precariedade nas delegacias de Pernambuco

Entre os principais problemas apontados pelo Sinpol estão falta de efetivo da Polícia Civil e de delegacias especializadas

Descaso, falta de estrutura básica, efetivo defasado, delegacias sucateadas e falta de investimento. Este é o panorama da segurança pública no Estado apresentado pelo Sindicato dos Policiais Civis de Pernambuco (Sinpol). Para a elaboração do documento, os membros da diretoria percorreram delegacias e institutos médicos, criminalistas e de identificação por todas as regiões do Estado.



"O que vimos é que quase nada mudou na política de segurança pública do Estado. A falta de prioridade, diálogo e investimentos continuam imperando nesse campo. A Polícia Civil continua sucateada, sofrendo por falta de efetivo e quem tem pago essa conta é a população, já que cerca de 80% dos crimes cometidos em Pernambuco não são investigados por falta de condições e efetivo", destacou o presidente do sindicato, Áureo Cisneiros.



Durante os nove meses de visitações, foi constatado o descaso com o atendimento ao cidadão, com a investigação e com a solução de crimes. Para se ter uma ideia, cerca de 80% das delegacias do Estado estão fechando em horário comercial, finais de semana e feriados. Além disso, 40% dos imóveis que abrigam delegacias são alugados e não dispõe de adequação necessária para o funcionamento de uma unidade policial.



O dossiê aponta os seguintes pontos como sendo os principais problemas da Polícia Civil: falta de efetivo; sucateamento e despadronização estrutural; falta de transparência dos números e nas ações de combate à criminalidade; falta de formação continuada do trabalhador; falta de uma formação cidadã, humanista e agregadora do servidor com as comunidades; a falta de delegacias especializadas espalhadas por todo o Estado; entre outros.



Entre as propostas do dossiê está a realização de concursos regulares e formação continuada, focada no contexto social em que o trabalhador estará inserido; investimentos estruturais proporcionais ao PIB estadual; padronização de todas as delegacias, unidades e institutos da Polícia Civil; implementação de especializadas por todas as regiões do Estado; assistência médica e psicológica ao policial civil em todo o Estado.



"Pernambuco passou 10 anos sem realizar concurso público para Polícia Civil. O último, em 2016, não convocou todos os aprovados, mas a necessidade de efetivo é gritante. A capacidade investigativa da Polícia Civil é impactada diretamente pelo efetivo tão defasado. Existe uma sobrecarga. São poucos policiais, delegacias e demais unidades de polícia sucateadas, para uma demanda social urgente", comenta Cisneiros.



Em nota, a assessoria de imprensa da Polícia Civil disse que as delegacias funcionam 24 horas por dia, no regime de permanência, o que permite o registro de Boletins de Ocorrência em qualquer horário, todos os dias da semana. Os casos de prisões em flagrante devem ser encaminhados para as delegacias que funcionam regime de plantão.



A corporação disse ainda que vem tomando todas as medidas necessárias para fortalecer os serviços prestados à sociedade. "Foram nomeados, em fevereiro deste ano, 1.214 profissionais, entre delegados, agentes, escrivães, médicos legistas, peritos e auxiliares, que deram a possibilidade de que cada delegacia do Estado tenha uma equipe de investigação completa e que respostas rápidas sejam dadas aos casos", disse em nota.



A assessoria conta ainda que foram realizadas 20 operações de repressão qualificada, em 2018, desarticulando diversas organizações criminosas voltadas para a prática de homicídios, tráfico de drogas, explosões a agências bancárias, roubo de carga, corrupção, entre outros. É destacado que houve redução de 30,74% no índice de homicídios, em abril deste ano em relação ao mesmo período de 2017, e 24% nos Crimes contra o Patrimônio.



"A PCPE informa que vem trabalhando para corrigir eventuais dificuldades detectadas em delegacias de Pernambuco, mas salienta que nenhum problema pontual vem prejudicando o exitoso esforço de combate à violência em Pernambuco".