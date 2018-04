Donos de carros esmagados pelo viaduto receberão R$ 62 mil do GDF

ressarcimento total será de R$ 62.021 e o valor será dividido entre os atingidos e deve ser depositado nos próximos 30 dias úteis.



A conciliação entre governo e proprietários foi feita pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Em vez de entrar na Justiça comum, as partes acionaram uma câmara de conciliação, por meio do reconhecimento de dívida, em vez de precatórios.

O governo deve depositar o dinheiro da indenização diretamente na conta dos envolvidos. Isso, segundo a Procuradoria-geral do DF, evitou a possibilidade de arrastar o caso por anos, dependendo de uma decisão "O novo Código de Processo Civil incentiva essa postura da Fazenda Pública, de evitar demandas judiciais que possam ser resolvidas amigavelmente, de forma extrajudicial", explica a procuradora-geral do DF, Paola Aires. Continuar a ler Ainda segundo Paola, "um processo judicial de indenização para tratar desse caso, além de ser demorado, seria extremamente mais oneroso para o Estado".

O governo do Distrito Federal concluiu na última quinta-feira (12), o acordo de indenização com os proprietários dos veículos atingidos pelo desabamento do viaduto na Galeria do Estados . O