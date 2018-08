Domingo na Arena comemora 80 anos do Íbis

A Arena de Pernambuco abre suas portas para mais um Domingo na Arena, mas desta vez receberá uma partida para lá de especial para iniciar as comemorações dos 80 anos do Íbis,conhecido como o pior time do mundo. O aniversário de uma das agremiações futebolísticas mais folclóricas do Brasil só é no dia 15 de novembro, mas neste domingo (5) a "despedida" do ídolo Mauro Shampoo será o pontapé na data emblemática.





O parque infantil, com brinquedos infláveis, mini bike, fliperama, totó e outras opções, funcionará desde às 8h para quem quiser trazer a criançada. A área externa também estará totalmente montada para a prática de esportes como vôlei de praia e futebol. Além disso, o parcão seguirá disponível para quem quiser levar o seu cão para dar um passeio em uma área especial para ele. A zumba tomará conta do palco a partir das 14h30 e irá até às 16h com muita animação da equipe do professor Edmílson.



O Tour da Arena também estará sendo realizado das 8h às 16h e custa apenas R$ 2. Vestiários, camarotes, área de imprensa, Espaço Pernambuco Imortal, o hall da fama do esporte pernambucano, e, logicamente, o gramado são algumas das áreas que os visitantes conhecem e têm ideia do que acontece nos dias de jogos.

Os portões serão abertos às 8h e a partir das 8h20, uma preliminar com a presença de convidados será disputada. Logo após haverá a apresentação dos novos uniformes do Íbis e será iniciado o duelo do Pássaro Preto com a equipe do Pernambuco Legends, formada por ex-craques do estado. Haverá sorteio de produtos, entrega de premiação para os vencedores e quem quiser comprar algum produto do time rubro-negro haverá uma loja à disposição durante todo o domingo no estádio.Porém, o domingo não será apenas de futebol. Quem quiser ir até o estádio em busca de lazer, diversão e saúde, pode utilizar o metrô, desembarcar na Estação Cosme e Damião e embarcar na linha especial 047 – TI Cosme e Damião/Arena a partir das 8h. Para ter acesso ao serviço, pulseiras serão vendidas antecipadamente no valor de R$ 3,20. O serviço pode ser adquirido tanto em dinheiro quanto por meio do cartão VEM Trabalhador ou Comum. Os estacionamentos também estarão abertos e, por ser um evento público, o tíquete custará apenas R$ 5.