Dom Orani diz que 'asfalto está ensanguentado' com mortes

Formado por pessoas em situação de rua, o Coral Uma Só Voz também se apresentou na missa celebrada por Dom Orani, após a liturgia.



Na última sexta, durante a procissão da Sexta-Feira da Paixão, pelas ruas do Centro, Dom Orani também fez um apelo contra a violência no Rio.



"A morte de Cristo na cruz é uma violência. E Cristo nos ensina, nos mostra, que a violência acontece de todos os lados. Mas que ao tentar sepultar a vida, e sepultar a esperança, como fizeram com Jesus Cristo, acontece exatamente o contrário: ele ressuscita, volta à vida. E mostra que também nós jamais devemos deixar que a violência sepulte nossas esperanças", declarou.

No último domingo, durante a tradicional missa de Páscoa da Catedral Metropolitana de São Sebastião do Rio de Janeiro, no Centro, o arcebispo Dom Orani Tempesta lamentou a onda de violência que assola o Estado do Rio."Vemos que tanto a nossa terra quanto o nosso asfalto estão ensanguentados de tantas mortes, por diversas formas e situações", disse o arcebispo durante a Missa Solene da Ressureição do Senhor.Após a missa, por volta das 12h, Dom Orani Tempesta foi até o salão anexo à Catedral, onde foi servido um almoço a pessoas em situação de rua. Mais de mil pratos de feijoada foram distribuídos, além de doces e frutas como sobremesa.