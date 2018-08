Dom Corleone está no MIS

Ciclo de Cinema & Literatura

Duração: 178 minutos

Classificação etária: 14 anos

MIS, 19H30, Gratuito, tel. 3733 8800

Parte da programação do Museu da Imagem e do Som (MIS) de agosto, o ciclo de cinema e literatura apresenta o filme "O Poderoso Chefão" na sexta-feira (3) no próprio Museu.Adaptado do livro do autor Mario Puzzo, o longa-metragem de 1972 foi dirigido por Francis Ford Coppola e retrata a saga de uma família italiana que vive nos EUA e é um dos pricipais pilares do crime organizado de onde habitam.Depois da exibição do filme, o público é convidado para uma roda de conversa sobre a icônica produção. A curadoria é de Ricardo Pereira