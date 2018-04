Dois são detidos por suspeita de furto a combustíveis da Petrobras

Agora, a polícia investiga se a dupla têm relação com a tentativa de furto de combustíveis e com a quadrilha responsável pelo crime.



Os policiais informaram que o túnel já tinha chegado aos dutos e tinha canos praticamente ao lado do imóvel, localizado na rua Canindé no bairro da Pauliceia. No local também foram encontrados equipamentos, que eram usados na escavação.

Dois homens foram detidos, nesta quarta-feira (4), em um imóvel de São Bernardo, após suspeita de furto de combustível. No local foi encontrado um túnel de seis metros de extensão e dois de profundidade que era usado para retirar o produto de dutos da Petrobras.Os detidos tem 19 e 21 anos e foram levados para a delegacia após saírem do imóvel com fios de cobre. Os jovens não têm antecedentes criminais e disseram que não têm conhecimento sobre o túnel. Eles foram soltos por pela manhã, por falta de flagrante.