Dois policiais morreram e dois ficaram feridos em tentativas de assalto

Quatro agentes de segurança foram baleados em tentativas de assalto no Rio de Janeiro entre a noite de terça e a tarde desta quarta-feira (27). Dois morreram. Ao todo, 63 policiais militares, civis e federais, foram assassinados no Estado este ano.

O primeiro crime ocorreu por volta das 23h de terça, em uma tentativa de assalto na zona oeste do Rio de Janeiro. O policial federal Luís Carlos Dias andava pela Avenida Guignard, quando bandidos em um carro anunciaram o assalto. Segundo testemunhas, os ladrões queriam levar seu celular, mas o policial se recusou a entregá-lo. Os assaltantes atiraram por, pelo menos, cinco vezes antes de fugir.

O policial foi atingido nas costas. Testemunhas contaram que o agente, mesmo ferido, conseguiu andar até a Rua Gustavo Corção, mas morreu antes mesmo de o socorro chegar.

Já o policial civil Eduardo Freire Pinto Guedes Filho, conhecido como Paquetá, foi morto às 9h30min desta quarta, no Engenho de Dentro, zona norte da Capital. Ele foi atingido por três tiros numa tentativa de assalto, quando voltava do supermercado com a família. O atirador fugiu na garupa de uma moto.

Já o policial civil Marcus Aurélio Garcia Fonseca foi alvejado por seis tiros por volta das 10h40min, no Andaraí, também na zona norte. Segundo a Polícia Militar, ele estava parado no interior do carro quando bandidos, em outro automóvel, anunciaram o assalto. O policial teria reagido.



O último crime ocorreu durante a tarde de quarta. De folga, o policial militar Leonardo de Freitas, caminhava pela Rua Senador Nabuco, em Vila Isabel., quando foi abordado por dois homens em uma moto. O PM correu e foi atingido por um tiro nas costas.



Os policiais feridos foram levados ao Hospital Federal do Andaraí, onde passaram por cirurgia. O estado de saúde de ambos não foi informado.