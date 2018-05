Dois policiais militares são encontrados mortos em Guaratiba

acientes chegaram em parada cardiorrespiratória, sem sinais aparentes de violência. Em nota, a assessoria afirmou que manobras de ressuscitação chegaram a ser feitas, não obtiveram efeito.

Dois policiais militares morreram na manhã deste sábado (5), em Barra de Guaratiba, zona oeste do Rio. O sargento Rosemberg de Jesus Príncipe, de 38 anos, e o soldado Bruno Pereira martins dos Santos, de 36, foram encontrados desacordados dentro de uma viatura, parada na estrada Roberto Burle Marx.A Polícia Militar informou que os policiais chegaram a ser socorridos no Hospital municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, também na zona oeste. A secretaria municipal de Saúde informou que os pOs corpos serão encaminhados ao IML (Instituo Médico Legal) para apuração das causas dos óbitos. A PM afirmou, ainda, que aguarda a perícia do IML (Instituto Médico Legal) para avaliar o caso. Ambos os policiais eram lotadores no 31º BPM (Recreio).