Dois mil motoristas foram autuados por embriaguez ao volante no DF durante a Copa

Durante o mês de jogos da Copa do Mundo da Rússia, a Polícia Militar autuou 2 mil motoristas na capital federal por embriaguez ao volante. Apenas no último domingo (15), durante a final do mundial, 72 casos foram registrados.



De acordo com a PM, no mês de junho, 1.888 pessoas descumpriram a norma e foram autuadas por dirigir alcoolizadas. O registro é superior em relação ao mesmo período do ano passado, quando foram consolidados 1.552 flagrantes.



Em outro balanço divulgado pelo Detran-DF, mostrou que em junho deste ano, 1.701 condutores foram autuados por dirigirem após o consumo de bebida alcoólica na capital. De acordo com o órgão, os dados representam um crescimento de 68,9% em relação as infrações registradas em junho de 2014, quando a Copa foi realizada no Brasil.