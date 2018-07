Dois homens são presos por posse de pornografia infantil em Pernambuco

Operação apreende mais de 600 arquivos digitais com material pornográfico de bebês, crianças e adolescentes

Dois homens foram presos em flagrante por armazenar e compartilhar material de pornografia infantil, no município de Carpina, na Zona da Mata de Pernambuco. Segundo a Polícia Civil, com eles foram apreendidos cerca de 600 arquivos digitais, entre fotos e vídeos.



As prisões ocorreram na manhã da quarta-feira (18), com o cumprimento de mandado de busca e apreensão, na operação denominada Playground, a Polícia Civil, no entanto, só divulgou o caso nesta quinta-feira (19). A polícia vinha monitorando o acesso a esse tipo de material através de trabalho de inteligência, com constatação no local da posse dos arquivos. Ambos foram autuados pelo crime 241-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e encaminhados a audiência de custódia.



Um dos homens, de 29 anos, já havia sido preso anteriormente por posse de pornografia infantil. "Ele foi preso exatamente por esse crime e fala de fato que é um vício, que ele não consegue se livrar disso", disse a delegada de Carpina, Bárbara Fort. Ele foi encaminhado ao Presídio de Limoeiro, na Mata Norte.



Já o segundo preso na operação foi liberado após audiência de custódia. O técnico em informática de 51 anos, principal alvo da operação Playground, foi liberado pelo Poder Judiciário sem pagamento da fiança de R$ 15 mil arbitrada pela autoridade policial. "Ele era o número um do estado em relação a acesso desse tipo de material devido a quantidade (de acessos)", disse a delegada.