Doenças psíquicas lideram afastamento de professores da rede pública

"Hoje testamos em algumas escolas do DF uns programas que tentam diminuir o stress dos professores. Estamos com programas de terapias, atividades laborais e psicológicas para poder entender o porque tantos profissionais sofrem com doenças psíquicas", afirma Kelly.



De acordo com a gestora, o programa ainda passa por testes e vem sendo implementado de forma gradativa. "A intenção é até o final do ano aprovar uma portaria e estender o programa para toda a rede", garantiu Kelly.



Por sua vez, o Sindicato dos Professores do DF (Sinpro) afirma que as causas de tantos afastamentos relacionados a doenças mentais se dá por causa da omissão por parte do governo. "A depressão é a doença do século. Como cada vez mais nossa profissão é desvalorizada e a pressão por resultados é cada vez maior, nossos docentes estão cada vez mais doentes e não vemos uma atuação do GDF para mudar isso", afirma a diretora do Sinpro, Rosilene Correia.



Reposição

Por causa dos afastamentos para realização dos tratamentos, os professores costumam ficar de três as 15 dias fora das salas de aula. Porém, de acordo com a secretaria de Educação, o programa "Carência Zero", a reposição dos docentes tem acontecido de forma imediata.



"Hoje temos deixamos um banco de professores temporários sob aviso, com isso, assim que um docente se afasta já conseguimos realocar outro profissional para aquela unidade escolar", garante Kelly Cristina.



Já o Sinpro afirma que nem sempre essa reposição é tão rápida. "Dependendo da quantidade de dias que o professor vai ficar fora, eles simplesmente colocam um diretor ou um secretário para dar a aula. Quando isso não acontece o aluno acaba sendo dispensado mais cedo", diz Rosilene.

