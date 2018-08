Dobram número de casos de picadas de escorpião no ABC

"Os insetos urbanos servem como alimento para eles, como é o caso das baratas. Esse cenário contribui para que eles encontrem um ambiente favorável e se alastrem", afirmou Bocalini.



Além disso, segundo o biólogo, a espécie mais comum de escorpiões se reproduz sem a presença do macho, o que faz com o número deles se multiplique rapidamente.



As prefeituras informaram que além dos casos de picadas, receberam 74 notificações de aparecimento do animal nas cidades entre janeiro e junho deste ano. O número é 17,5% maior do que o registrado no mesmo período de 2017, quando foram 63 casos.



Bocalini informou que os escorpiões são predadores noturnos e carnívoros. Durante o dia permanecem escondidos em locais protegidos. "O aumento da temperatura também favorece seu desenvolvimento", disse.



A recomendação é de que quando identificada a presença, o munícipe informe a Vigilância Sanitária e o Centro de Controle de Zoonoses das cidades.



Os escorpiões seguram suas presas e com o ferrão injetam o veneno que afeta o sistema nervoso central. O soro antiescorpiônico, usado para barrar os efeitos, é produzido pelo Instituto Butantã, em São Paulo, a partir da coleta do veneno por animais encontrados e encaminhados ao órgão.



"É importante que o controle seja feito por especialistas, porque eles identificam as substâncias químicas, como inseticidas, e se resguardam até se sentirem seguros. Mas há medida preventivas que podem evitar o aparecimento deles", declarou Bocalini.



A Prefeitura de Santo André informou em nota que, quando notificada, faz a desinsetização com inseticida próprio em áreas públicas. No caso de o animal ser encontrado em áreas particulares, são passadas as orientações e/ou autuação para correção de eventuais irregularidades sanitárias.



Em São Bernardo, a administração disse que se houver necessidade faz tratamento na área em que foi registrado o aparecimento de escorpiões. "Os agentes de controles de endemias realizam vistoria, a fim de prevenir novos acidentes. Em caso de picada, a orientação é que o paciente procure a unidade de saúde mais próxima e informe o ocorrido", declarou a nota.



Já a Prefeitura de São Caetano informou que quando um munícipe entra em contato com o Centro de Controle de Zoonoses, orienta sobre formas de prevenção de acidentes e faz "a busca ativa, nos locais onde há registro de concentração de escorpiões, conforme recomendação do Ministério da Saúde", afirmou por meio de nota.



Dicas para evitar o aparecimento:



• Manter limpos quintais e jardins, não acumular folhas secas e lixo domiciliar;



• Acondicionar lixo domiciliar em sacos plásticos ou outros recipientes apropriados e fechados, e entregá-los para o serviço de coleta.



• Não jogar lixo em terrenos baldios;



• Remover periodicamente materiais de construção e lenha armazenados;



• Remover folhagens, arbustos e trepadeiras junto às paredes externas e muros;



• Vedar soleiras de portas com rolos de areia ou rodos de borracha;



• Colocar telas nas janelas, ralos, pias ou tanques;

