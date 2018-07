Grupo de 50 imigrantes passará por adaptação durante seis meses, cada um deve custar R$ 700 por mês aos programas

Recém chegados ao Distrito Federal, os 50 venezuelanos vindos de Roraima passarão, agora, por um período de adaptação. Durante seis meses, os imigrantes, que estão sendo abrigados pela instituição Aldeias Infantis SOS, irão custar cerca de R$ 35 mil por mês - cerca de R$ 700 por pessoa abrigada.



De acordo com o porta-voz da instituição, Sérgio Marques os custos das famílias venezuelanas serão financiados por repasses do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (Acnur) através de doações e verbas do governo federal. "O Brasil tem um acordo com a ONU e o governo federal por meio de uma Medida Provisória financia esse processo de interiorização de imigrantes. Com essa verba iremos custear a adaptação dessas 50 pessoas que estamos recebendo aqui em Brasília", disse Sérgio.



Durante este período de adaptação, a instituição deverá prestar todos os serviços de assistência social. "Já estamos em contato com o governo local para matricular as crianças em escolas, cadastra-las nos programas de saúde e tentar inserir os adultos no mercado de trabalho" completou Sérgio Marques.

O grupo de 50 imigrantes é composto por 13 famílias que estavam em Roraima há pelo menos dois anos. Do total, 13 são bebês, oito crianças, sete jovens e 22 adultos.



Segundo Sérgio Marques o convite para esse grupo vir para o Distrito Federal veio pela estrutura que a Aldeias Infantis SOS consegue proporcionar para famílias. "Por termos uma estrutura maior aqui, nós conseguimos receber especificamente esse grupo. O instituto agora é conseguir trazer a independência pra essas famílias", completou.



Um dos exemplos é a família formada pelos jovens Dejanira Gomez, 27 anos, e Carlos Banalde, de 28 anos. Fugindo da falta de emprego da Venezuela, o casal foi para Roraima em 2017 e recentemente tiverem o primeiro filho dos dois, o bebê Hector Gomez de apenas dois meses.



"Fico muito feliz de que meu filho tenha nascido já no Brasil e não terá que passar pela fome e dificuldade que passamos em nosso país. Acredito que agora aqui em Brasília vamos poder oferecer para ele tudo aquilo que jamais iriamos conseguir se estivéssemos na Venezuela", comemora Dejanira Gomez.