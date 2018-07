Divulgado edital para ingresso no Colégio de Aplicação (CAp)

Está disponível no site da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) o edital para ingresso no 6º ano do ensino fundamental do Colégio de Aplicação (CAp) em 2019. As inscrições serão efetuadas exclusivamente pela internet, no período de 7 de agosto a 9 de setembro, pelo site do processo seletivo. As regras para a inscrição, assim como a taxa de inscrição e as regras para isenção de pagamento, podem ser conferidas no edital.





O resultado preliminar do processo seletivo será divulgado no site do processo seletivo, no dia 30 de novembro. No resultado preliminar, a consulta se dará individualmente, na medida em que cada candidato apenas obterá acesso exclusivamente ao seu resultado. Não constará, no resultado preliminar, qualquer ordem de classificação.



Cada candidato ou responsável legal deverá acessar o sistema de inscrição no site do processo seletivo, através de CPF e senha cadastrados, no qual poderá consultar as respectivas pontuações em cada prova, além de ter acesso ao espelho da folha de resposta das provas de matemática e português. O resultado final do processo seletivo será divulgado no site do processo seletivo, até o dia 14 de dezembro.

Para participar da seleção, o candidato deve ter nascido entre 1º de janeiro de 2006 e 31 de dezembro de 2009 e estar, neste ano de 2018, cursando o 5º ano do ensino fundamental. São ofertadas 54 vagas, das quais 50% serão reservadas para alunos oriundos de escolas públicas. O processo de seleção compreenderá de provas de matemática, português e redação.As provas serão realizadas no dia 18 de novembro, das 9h às 12h30, no campus Recife da UFPE. As informações sobre o local (prédio e sala) de realização das provas devem ser conferidas no cartão de inscrição (CI), que representa o deferimento do pedido de inscrição, e que poderá ser impresso do dia 14 até o dia 17 de novembro, a partir do site. A apresentação do CI, assinado pelo candidato, é condição para o ingresso na sala de aplicação das provas.