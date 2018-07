Dívida do GDF pode parar tratamentos feitos no ICDF

Relacionado Número de vasectomias na rede pública sobe 20% em três anos Em nota, a secretaria de Saúde reconheceu os atrasos nos pagamentos e informou que já está regularizando o fluxo de repasse para o ICDF. A pasta informou que o valor de aproximadamente R$ 14 milhões será creditado nesta semana. "Já estamos trabalhando para que os serviços voltem a sua total normalidade", informou a secretaria.

O Instituto de Cardiologia do Distrito Federal (ICDF) ameça suspender os tratamentos oferecidos pela entidade caso o GDF não regularize os pagamentos das dividas com a instituição. O local é responsável por 95% dos tratamentos de cardiologia oferecidos pela rede pública no DF.De acordo com um ofício entregue a secretaria de Saúde, os repasses do GDF estariam atrasados desde o mês de abril. O montante devido já estaria em mais de R$ 14 milhões.A direção do ICDF alega quem sem os repasses não consegue fazer a compra de insumos e nem realizar os pagamentos de seus funcionários. A entidade já suspendeu parte dos serviços ambulatoriais e cirurgias de transplante de órgãos.Ainda segundo o documento, caso o pagamento não seja regularizado, outros procedimentos poderão ser suspensos. A unidade é responsável pelas cirurgias eletivas dos programas de Cirurgia Cardíaca Pediátrica, Cirurgia Cardíaca em Adulto, Cardiologia Intervencionista (cateterismo cardíaco e angioplastia coronária), Neurologia entre outros procedimentos do coração.