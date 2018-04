Diversão começa na quinta

Confira a programação para os próximos dias

Bandas Covers no Mercado Mundo Mix

Acontece no próximo final de semana, dias 7 e 8, no CIS-Guanabara, a 1ª edição da feira Mercado Mundo Mix que traz o Festival de Bandas Covers.

Entre os participantes estarão as bandas Reggae Spirit, inspirada em Bob Marley, e a Faroeste Caboclo, cover do Legião Urbana.

A banda de maior destaque será convidada a se apresentar na estreia do Mercado Mundo Mix São Paulo, na Vila Madalena, bairro da capital paulista.



Mercado Mundo Mix

CIS-Guanabara

Sábado e domingo

12h às 20h

3233-7801

Entrada gratuita

Programação







Recife ao som eletrônico

O cantor recifense Siba se apresen-ta no Sesi Campinas Amoreiras no sábado, 7. O show "De Baile Solto" mescla entre o tradicional e o contemporâneo, indo de ciranda e frevo a maracatu, sob arranjos modernos e com elementos eletrônicos. No repertório estão "Marcha Macia", "Três Carmelitas" e "Quem e Ninguém", entre outras.



Teatro Sesi

Sábado, às 20h

Queen para sempre

Com requinte cenográfico e muito talento, a banda "Magic Queen" se apresenta hoje, 5, na cidade, embalando os saudosistas dos anos 1970 e 1980 com sucessos da banda britânica Queen, imortalizada pelo vocalista Fred Mercury.

Nos 80 minutos de show, sucessos como "Love of my life" e "We are the champions", entre outros, prometem levar a plateia ao delírio.



Teatro Iguatemi

Quinta, às 21h

R$ 80 (inteira) e R$ 40 (meia)



Comédia traz o amor na pré-história

Maria Clara Gueiros e Guilherme Piva se apresentam na comédia "A invenção do Amor" (foto), dirigida por Marcelo Valle. A peça aborda a relação amorosa de um Homo Sapiens com uma mulher Neandertal. Ele, um inventor de sucesso, resolve inventar o amor. A novidade faz com que o casal se antecipe no tempo e vivencie situações que marido e mulher só enfrentariam milênios mais tarde.



Teatro Iguatemi

Sábado, às 21h30; domingo, às 19h

Dança contemporânea

Hoje e amanhã, 5 e 6, acontece o espetáculo de dança "Okinosmóv – Um Ballet Nada Russo", no Núcleo Luz.

De volta à cidade, onde se apresentou em 2015, o grupo traz as múltiplas formas de expressão que compõem o corpo, reunindo dança contemporânea, balé clássico e danças urbanas.



Teatro Castro Mendes

Quinta e Sexta, às 20h30

Entrada Gratuita







Pyong Lee hipnotizante

O mágico, hipnotizador e youtuber, Pyong Lee se apresenta na cidade amanhã, 6. No espetáculo, convida a plateia a participar de brincadeiras e hipnozes em uma viagem aos mistérios da mente. Geralmente, a plateia fica surpresa com os grandes segredos que a habilidade humana pode revelar.



Teatro Iguatemi

Sexta-feira, às 20h

