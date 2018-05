Distrito Federal tem combustível até terça-feira

Mesmo assim, governador do DF anunciou a suspensão das aulas nesta segunda-feira

O abastecimento de combustível está garantido na capital federal do país até terça-feira (29), segundo o governador do Distrito Federal (DF), Rodrigo Rollemberg (PSB). Segundo ele, nas últimas horas chegaram ao DF mais de 200 caminhões-tanque carregados de 4 milhões de litros de combustível. Os veículos foram escoltados por viaturas da Polícia Militar.



Os postos de Brasília começaram a ser reabastecidos ainda no sábado (26). Mesmo assim, em alguns pontos, como em Águas Claras, não há combustível disponível ainda. De acordo com o governador, o carregamento garante o abastecimento da frota de ônibus e também dos postos que atendem veículos particulares, onde longas filas são registradas. Ainda há pontos de bloqueio, especialmente na BR-040, mas os manifestantes estão liberando parte dos veículos.



Viaturas da Força Nacional estão garantindo a chegada de álcool anidro, para a mistura de gasolina e do óleo diesel, e querosene de aviação à capital federal. Segundo a Inframerica, o Aeroporto de Brasília tem querosene suficiente até as 16h de hoje.



Escolas Públicas

O governador também anunciou hoje a suspensão das aulas na rede pública nesta segunda-feira (28), mas recomendou o funcionamento das creches conveniadas. Na terça-feira (29), as aulas deverão ser retomadas normalmente.



Saúde

Os postos de saúde permanecerão fechados nesta segunda-feira(28), devendo normalizar os atendimentos a partir de terça. Nos hospitais, a prioridade é para o atendimento de urgências e emergências. Cirurgias eletivas e outros procedimentos deverão ser remarcados. Ainda segundo o governador, hospitais têm oxigênio para mais uma semana.



De acordo com o secretário de Saúde, Humberto Fonseca, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) estão funcionando normalmente.



Rollemberg acrescentou que também chegaram ao DF carregamentos de sulfato de alumínio, usado para o tratamento de esgoto, de rações para aves e animais confinados e sete caminhões com gás de cozinha.



Com informações Agência Brasil