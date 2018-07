Distrito Federal tem 357 novos bombeiros

O governador do Distrito Federal, Rodrigo Rollemberg, deu posse a 357 militares do Corpo de Bombeiros nesta segunda-feira (2). A cerimônia de posse ocorreu na Academia de Bombeiro Militar Coronel Osmar Alves Pinheiro.

Os novos servidores vão atuar em áreas como busca e salvamento e combate a incêndio. Está prevista a posse, também, de outros 23 oficiais, que farão os cursos de formação e habilitação no setor de saúde.

A posse coincidiu com o aniversário de 162 anos da corporação no Brasil. A instituição foi fundada em 2 de julho de 1856, pelo imperador Dom Pedro II, no Rio de Janeiro.