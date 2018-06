Distritais vão contra entendimento do STF sobre núcleo familiar

A derrubada do veto ao projeto de lei (PL) que cria um "Estatuto da Família" para o Distrito Federal por parte dos deputados distritais esbarrou em posições totalmente contrarias a decisões tomadas pelo Supremo Tribunal Federal (STF) . Enquanto os distritais derrubaram veto, instituindo que família é o "núcleo social formado a partir da união entre um homem e uma mulher", entendimento da Suprema Corte define como família o núcleo criado por todos os modelos.

A polêmica, que já havia sido vetada pelo governador Rodrigo Rollemberg (PSB), voltou à tona na última terça-feira (12), depois que quase às escondidas, os deputados distritais que eram a favor do projeto derrubaram o veto do governador. O projeto sobre o estatuto estava em meio a 22 outros vetos, todos eles derrubados em votação em bloco e aprovado em apenas dois minutos, sem debate entre o plenário.



"O projeto não discrimina nenhum modelo de família, mas fortalece a família tradicional, formada por pai, mãe e filhos", defende Delmasso.

De autoria do deputado Rodrigo Delmasso (PRB), o PL define o que é família e exclui configurações com integrantes da comunidade de lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais, transgêneros e pessoas intersexuais (LGBTI). De acordo com o texto, família é o "núcleo social formado a partir da união entre um homem e uma mulher, por meio de casamento ou união estável" ou "por comunidade formada por qualquer dos pais e seus descendentes".

Recursos

Para o especialista em Direito do Trabalho e Diversidade da Universidade de Brasília (UnB), Rodrigo Leonardo, os distritais passaram por cima do Estado. "Esse projeto não tem valor constitucional. Definir modelo de família é um direito civil e não cabe a eles tentarem legislar sobre isso".



O GDF deve recorrer da decisão. O presidente do Conselho Distrital dos Direitos Humanos, Michel Platini, também irá recorrer. "Além de ir contra ao entendimento do STF, o PL dos distritais elimina os demais modelos de família, como o composto por mãe e filhos, avós e netos, irmão mais velho que cuidam da família", diz.