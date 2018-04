Distritais resolvem não acabar com a verba indenizatória

Sem conseguir extinguir o benefício, os parlamentarem propuseram uma redução de 40% no valor pago

Os deputados distritais desistiram de votar o projeto de lei que acabava com a verba indenizatória da Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF). Em uma reunião feita nesta terça-feira (24), os parlamentares chegaram a um acordo e em vez de acabar com o benefício, ele sofrerá uma redução de 40%, a partir de 1º de maio.



Criado em 2002, o recurso era pago aos deputados para que eles custeassem despesas com locação de imóveis e de veículos, material de expediente, combustível e contratação de consultoria pelo gabinete. Atualmente, cada distrital pode usar até R$ 25,3 mil, por mês. Com a redução o valor pago será de R$ 15 mil.



O novo acordo será previsto em um ato da Mesa Diretora, que deverá ser assinado por pelo menos três dos cinco integrantes do colegiado. Ou seja, a proposta não precisará passar pela apreciação em plenário. A expectativa é de que o texto seja publicado nos próximos dias no Diário da Câmara Legislativa.



Defensor do fim do privilégio, o presidente da Casa, Joe Valle (PDFT), anunciou a mudança. "Foi um processo duro e delicado. Mas o Legislativo é um Poder colegiado, e o consenso conquistado foi de reduzir os gastos. Já é uma vitória", disse.



Omissão

O tema gerou debates desde o começo deste ano, em fevereiro o texto foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) e deveria ser levado para votação dos demais deputados. Só no mês de março, o projeto chegou entrar três vezes na pauta, porém em todas elas, os parlamentares esvaziaram as sessões e não votaram o tema.