Distritais dão aval para peça teatral o ‘Auto da Camisinha’

Depois de gerar polêmica por usar um pênis inflável para abordar educação sexual em uma escola de Planaltina, a companhia de teatro Hierofante recebeu o aval dos deputados distritais para continuar com o espetáculo pela capital. O grupo chegou a ser convocado pela CPI da Pedofilia da Câmara Legislativa para prestar esclarecimentos sobre a temática da peça.

Intitulada de "O Auto da Camisinha", a peça abordava o tema sexo e doenças sexualmente transmissíveis, como a Aids, de maneira lúdica e direta a adolescentes com idade a partir de 14 anos. Em maio deste ano, depois de uma apresentação para alunos do Centro de Ensino Fundamental (CEF) 03 de Planaltina, o conteúdo da peça começou a ser questionado.

Em um vídeo que circulou pelas redes sociais, um dos atores aparecia com um pênis inflável preso a cintura. O que no entendimento das pessoas que compartilhavam o vídeo era um conteúdo inapropriado para os alunos das escolas.

O diretor do grupo, Anderson Floriano, afirmou aos distritais que a polêmica foi gerada porque no vídeo compartilhado as pessoas filmaram apenas o objeto sexual fora do contexto que é abordado no espetáculo.

"Nós falamos para adolescentes sobre educação sexual e prevenção contra doenças sexuais. Usamos o pênis gigante para ensinar, por exemplo, como a pessoa deve colocar o preservativo de forma correta, e como encenamos as vezes para centenas de pessoas usamos um objeto grande para que todos possam ver. Porém, as pessoas filmaram essa única parte e compartilhou pelas redes como se tivéssemos fazendo algum tipo de apologia", explicou Floriano.

Segundo o diretor, a peça já foi assistida por mais de 300 mil pessoas e está nas ruas há quase 20 anos. "Trabalhamos dessa a educação sexual para um público que precisa saber a importância da prevenção e já fazemos isso há 19 anos. Não fazemos nenhuma apologia, tanto que a peça já recebeu diversos moções honrosas pelo país e inclusive pela Unicef", detalhou.

As justificativas foram aceitas pelos deputados distritais, que inclusive, ofereceram um incentivo para a companhia produzir um novo espetáculo. O presidente da CPI, deputado Rodrigo Delmasso (PRB) ofereceu uma emenda parlamentar para que a companhia monte uma peça para abordar o combate à pedofilia.

De acordo com Anderson Floriano, esse novo espetáculo será pensado e produzido no intuito de manter a temática da companhia que é abordar temas através da educação. "Ficamos honrosos com o entendimento dos deputados e com o convite para produzir um novo espetáculo. Vamos elaborar esse projeto e apresentar aos deputados para mostrar que é possível educar por meio da arte", afirmou.

Sobre o espetáculo "O Auto da Camisinha", Floriano afirmou que desde a polêmica gerada as apresentações foram suspensas, mas que após os esclarecimentos prestados a montagem será retomada. "Tivemos que suspender quatro apresentações em escolas do DF que já estavam marcadas. Estamos agora tentando mostrar para a sociedade que aquele recorte que foi compartilhado não tem nada do que realmente nós apresentamos, após isso vamos voltar para as ruas e para as escolas", afirmou.