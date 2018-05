Disque-Denúncia pede informações sobre morte de Matheusa

O Portal dos Procurados, do Disque-Denúncia, divulgou nesta terça (8) um cartaz pedindo informações sobre o assassinato da estudante da Uerj Matheus Passareli, de 21 anos. O objetivo é ajudar a DDPA (Delegacia de Descoberta de Paradeiros) a esclarecer a morte e identificar os responsáveis.A estudante, de identidade de gênero não-binária, foi morta por criminosos do morro do Dezoito, na zona norte. Ela estava desaparecida desde o dia 28 de abril. Segundo a Polícia Civil, traficantes teriam encontrado Matheusa desorientada e sem roupas na entrada da comunidade, controlada pela ADA (Amigos dos Amigos), onde foi caputurada, ouvida pelos bandidos, em uma espécie de "julgamento", e depois assassinada."Ele não tinha consciência de que estava passando por um 'tribunal do tráfico' e, por essa razão, foi julgado e depois executado", explicou a delegada titular da DDPA, Ellen Souto.