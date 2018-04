Disque Denúncia oferece R$ 2 mil por informações de criminoso

Procurado é apontado pela polícia como chefe do grupo criminoso Liga da Justiça

O programa Disque Denúncia, da Secretaria Estadual de Segurança do Rio de Janeiro, oferece uma recompensa de R$ 2 mil por informações que levem à prisão de Wellington da Silva Braga, conhecido como Ecko.



O procurado é apontado pela polícia como chefe do grupo criminoso Liga da Justiça, que atua como milícia em várias regiões da zona oeste da capital e na Baixada Fluminense.



As milícias surgiram na década de 1990 e tinham como membros policiais e ex-policiais, que buscavam acabar com o tráfico de drogas na área controlada por eles.



Entretanto, o Disque Denúncia afirmou que a Liga da Justiça permite a venda de drogas em seus territórios, em parceria com a facção Terceiro Comando Puro, mas em troca, recebe parte dos lucros.



De acordo com a Secretaria de Segurança, Ecko assumiu a liderança da quadrilha depois da morte do irmão, Carlos Alexandre Braga, o Carlinhos Três Pontes, que chefiou a milícia até sua morte, em abril de 2017.



A Liga da Justiça foi alvo de uma operação da Polícia Civil no último sábado (7), que prendeu 142 suspeitos, durante uma festa em um sítio em Santa Cruz, na zona oeste. Ecko teria conseguido fugir.



*Com informações da Agência Brasil