Disputa política faz Diadema trocar secretária

Gerente da pasta da Educação, esposa de Marcos Michels, deixou cadeira na Prefeitura

A disputa política entre entre o prefeito de Diadema, Lauro Michels (PV), e seu primo e presidente da Câmara Municipal, Marcos Michels (PSB), resultou na troca do responsável pela Secretaria Municipal de Educação.



A secretária da pasta, Tatiane Ramos (PSB), que é esposa de Marcos, pediu exoneração do cargo e em seu lugar assumiu nesta semana Carlos Augusto Vianna, que atuou na cidade como secretário de Comunicação e assessor especial de gabinete do prefeito, entre 2013 e 2016.



Tatiane, que é professora de carreira na Prefeitura de Diadema, estava à frente da secretaria desde 2016 e tentava resistir na pasta para ajudar na candidatura de seu marido, que disputaria uma vaga de deputado na Assembleia Legislativa.



Mas ela deixou a Prefeitura após uma série de desgastes neste ano e a ameaça de Marcos Michels de desistir da disputa eleitoral.



Entre os embates entre os primos, esteve a exoneração, em maio, de três funcionários comissionados ligados a Marcos Michels e a sua esposa. Além disso, outros 10 sofriam ameaça de afastamento desde dezembro do ano passado.



A rixa acontece porque Lauro defende o apoio dos aliados a candidatura do atual vice-prefeito e chefe de Gabinete de seu governo, Márcio da Farmácia (Podemos) à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Enquanto Marcos tinha se colocado como pré-candidato.



Em nota, a Prefeitura de Diadema informou que Tatiane Ramos entregou o cargo e "pediu demissão" da administração.