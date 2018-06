Diretor do Presídio da Papuda e subsecretário do sistema penitenciário são afastados

vistoria

nas celas que abrigam o ex-senador Luiz Estevão e o ex-ministro da Articulação Política do governo Michel Temer Geddel Vieira Lima, que d ividem alojamentos com outros presos

, os agentes encontraram uma série de irregularidades.



Na cela de Estevão, havia, entre outros itens, tesoura e cinco mini pen drives. De acordo com a Polícia Civil, durante as buscas, o ex-senador tentou se livrar de um pendrive jogando o dispositivo na privada. O aparelho foi recuperado e passará por perícia. Do espaço ocupado por Geddel, foram apreendidos chocolates e macarrão importados, além de anotações.



Condenações



Ex-senador pelo DF, Luiz Estevão foi condenado a 26 anos de prisão por fraudes e desvios nas obras do Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo. Em março deste ano, a Justiça ampliou essa pena em dois anos pelo crime de sonegação fiscal. A defesa recorre dessa sentença.



Já Geddel Vieira Lima foi denunciado na operação Cui Bono e está preso em Brasília desde setembro. Ele foi indiciado por corrupção passiva, lavagem de dinheiro, organização criminosa e obstrução de investigação. Ele está em prisão preventiva, e ainda aguarda julgamento.









