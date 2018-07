Câmara dos Deputados ouve mãe de estudante morto na Maré

Ação atende a requerimentos dos deputados Luiza Erundina (PSOL-SP) e Chico Alencar (PSOL-RJ)

Na próxima quarta-feira (11), a Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara dos Deputados vai ouvir Bruna Silva, mãe do estudante Marcos Vinícius, que morreu no Complexo da Maré no mês passado.

Segundo a Agência Câmara, a ação atende a requerimentos dos deputados Luiza Erundina (PSOL-SP) e Chico Alencar (PSOL-RJ). Os parlamentares explicam que o adolescente foi atingido pelas costas por um tiro enquanto seguia uniformizado para a escola. Testemunhas afirmaram à imprensa que um carro blindado da polícia conhecido como "Caveirão" teria disparado contra o adolescente.

O caso ocorreu no dia 20 de junho. O jovem de 14 anos estava indo de uniforme para a escola. Segundo os deputados, neste mesmo dia, sete pessoas foram mortas e duas crianças ficaram feridas na operação realizada pela Força de Segurança Nacional, em conjunto com a Polícia Civil do Rio de Janeiro, na Favela da Maré.

"A ONG Redes da Maré contabilizou mais de cem marcas de disparos no chão do conjunto de favelas da zona norte do Rio de Janeiro após a operação da Polícia Civil, que teriam sido disparados por um helicóptero utilizado durante a operação. Ainda de acordo com a imprensa, no momento da operação policial, envolvendo trocas de tiros, mais de 500 alunos estavam em aulas no Centro Integrado de Educação Pública (CIEP) Operário Vicente Mariano", diz o requerimento.