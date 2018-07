Dias Toffoli mantém contribuição previdenciária de servidores em 14%

Vice-presidente do STF decidiu suspender liminar na Justiça do Rio que impedia aumento na taxação aos funcionários do Estado

A decisão liminar da Justiça do Rio que impedia o aumento da contribuição previdenciária dos servidores públicos do Estado foi suspensa pelo ministro Dias Toffoli, vice-presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), nesta quinta (26). Com isso, o reajuste da contribuição, de 11% para 14%, volta a ficar válida para os funcionários do Governo.



O aumento havia sido aprovado pela Alerj (Assembleia Legislativa do Estado do Rio) em maio do ano passado, após a grave crise financeira pela qual passou o Estado. Transformada em lei, a medida foi implementada a paritr de setembro. Mas, no último dia 9, acabou suspensa pela liminar do TJ-RJ (Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro).



A PGE (Procuradoria Geral do Estado) e o Rioprevidência (Fundo Único de Previdência Social) recorreram da decisão no Supremo. Em sua análise, Dias Toffoli destacou que o STF, em 2017, já havia determinado que todos os processos pendentes sobre o tema fossem suspensos, o que não daria direto à Justiça do Rio se manifestar.



Como foi no dia 9, a liminar não teve todos os seus acórdãos publicados ainda e, por isso, não chegou a gerar efeitos práticos na folha de pagamento, segundo a PGE do Rio. Portanto, no próximo pagamento dos servidores estaduais, que está previsto para o dia 10 de agosto, a contribuição previdenciária de 14% está mantida.