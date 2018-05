Diadema tem 54 inscritos em projeto do Comitê Paralímpico Brasileiro

Cidade ocupa o maior número de vagas no programa de formação esportiva

Diadema tem 54 pessoas inscritas no no Centro de Formação Esportiva, um projeto do Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) que oferece iniciação de crianças e adolescentes, de 10 a 17 anos, com deficiência física, visual e intelectual em oito modalidades paralímpicas.



Os alunos vão ao Centro de Treinamento (CT) Paralímpico, em São Paulo, duas vezes por semana, para aulas de atletismo, natação, judô, goalball, bocha, voleibol sentado, futebol de 5 e tênis de mesa.



"É uma forma de trabalharmos a inclusão social, de abrir espaço para oportunidades de trabalho futuramente, mas, também, de criar laços afetivos e relações com outros municípios", afirmou a secretária de Assistência Social e Cidadania de Diadema, Caroline Rocha.



Para André Luiz Dias Mendonça, autista e aluno de Diadema, a iniciativa mudou o modo de ver o esporte. "Espero colocar os pés nas Olimpíadas de 2020. Aqui eu tenho o sonho de poder me tornar um atleta olímpico. Dá prazer em dizer que estou aqui. Parece que peguei o sonho na mão", disse.



O Centro conta com 330 inscritos com a possibilidade de chegar até 500, até o fim de 2018. A prefeitura de Diadema disponibiliza 90 vagas para o projeto. As aulas acontecem no Centro Paralímpico Brasileiro localizado na rodovia dos Imigrantes km 11,5, s/n, Vila Guarani, São Paulo.



Os interessados em participar do projeto, pode realizar inscrições na Secretaria de Assistência Social e Cidadania.